Lacul care transformă instantaneu animalele în stană de piatră. Cum este posibil | FOTO

Lacul terifiant este cunoscut sub numele de Lacul Natron, din nordul Tanzaniei, la granița cu Kenya.

Lacul este, de fapt, locul ales pentru reproducerea speciei de flamingo mic, o specie pe cale de dispariție, dar pentru orice alt animal care intră în contact cu el, este iadul pur, scrie LAD Bible.

THREAD showing Greatest unsolved mysteries in Africa

1. Lake Natron in Tanzania

Lake Natron is a lovely but deadly lake that turns animals into stone. It’s not due to some mysterious spell, according to some researchers. If we believed in their various reports pic.twitter.com/TqzNeUxJ2k