La un pas de un nou război civil. Aeroportul din Tripoli, bombardat. Reacția SUA și a Rusiei

Mai multe imagini cu conflictul din Libia în galeria foto a acestui articol!

Lupte violente au avut loc duminică, în apropierea capitalei libiene, între forţele mareşalului Khalifa Haftar, care vor să cucerească Tripoli, şi trupele Guvernului de Uniune Naţională (GNA), în ciuda apelurilor internaţionale la încetarea ostilităţilor, potrivit AFP.

Washingtonul a chemat la "oprirea imediată" a ofensivei lui Haftar. Însă marile puteri nu au reuşit să se pună de acord la ONU asupra unei poziţii comune privind criza libiană.

Confruntări puternice au avut loc duminică în sudul capitalei, în special la Wadi Rabi şi în perimetrul aeroportului internaţional, o infrastructură scoasă din uz ca urmare a distrugerilor suferite în luptele din 2014.

Armata Naţională Libiană (ANL), forţa paramilitară condusă de mareşalul Haftar, a anunţat duminică efectuarea primului său raid aerian la periferia sudică a capitalei. Forţele loiale GNA, executivul condus de premierul Fayez al-Sarraj, susţinut de ONU, realizaseră prima lor lovitură aeriană cu o zi înainte.

În urma agravării confruntărilor militare, Misiunea ONU în Libia (MANUL) a lansat un "apel urgent" la un armistiţiu de două ore duminică în zona de conflict pentru a permite evacuarea răniţilor şi a civililor.

Dar "nu a existat niciun armistiţiu", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al MANUL. Serviciile de urgenţă libiene au confirmat că nu au putut intra în zona luptelor.

Ţară bogată în petrol, Libia este devastată de multiple conflicte interne izbucnite după căderea dictatorului Muammar Gaddafi.

Forţele mareşalului Haftar, liderul din estul ţării, au lansat joi o ofensivă de cucerire a capitalei Tripoli. Ele sunt loiale unei autorităţi care se opune GNA, structură de conducere instalată la Tripoli şi recunoscută de comunitatea internaţională.

Duminică, purtătorul de cuvânt al trupelor GNA a proclamat începerea unei contraofensive intitulate "Vulcanul mâniei" pentru "a curăţa toate oraşele libiene de agresori".

Armata americană a anunţat duminică retragerea provizorie a militarilor săi din Libia ca urmare a intensificării confruntărilor.

#Libya- photos showing the explosions at #Mitiga International Airport, the only operational airport in #Tripoli. Unclear at the moment if this is the result of airstrike or artillery shelling. pic.twitter.com/KnDCqS0K8y