Kosovo cere oficial aderarea la UE. Serbia a anunțat că va încerca să obţină respingerea cererii

''Progresul (în procesul de aderare n.red) va depinde de angajamentul nostru faţă de reforme profunde şi progresiste. Cât de repede vom avansa depinde de noi'', a declarat în timpul ceremoniei premierul kosovar Albin Kurti.

Documentul a mai fost semnat de preşedinta kosovară Vjosa Osmani şi de preşedintele parlamentului de la Pristina, Glauk Konjufca, şi va fi transmis joi preşedinţiei cehe a Consiliului UE.

''Astăzi este o zi istorică. Este un moment istoric. Facem pasul decisiv către împlinirea visului nostru, apropiindu-ne cu încă un pas de UE. Pentru Kosovo, nu există alternativă'', a susţinut Vjosa Osmani.

A historic moment. ???????? ????????

A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ