Kievul susține că a distrus un depozit de rachete din Rusia. Exploziile cauzate de ucraineni au avut forța unui cutremur

Videoclipuri și imagini neverificate apărute pe rețelele de socializare au arătat o minge uriașă de flăcări care se înălța pe cerul nopții și mai multe detonări la aproximativ 380 km vest de Moscova, conform Yahoo News.

În primele ore ale dimineții, sateliții NASA au detectat surse intense de căldură emanând dintr-o zonă de aproximativ 14 kilometri pătrați, iiar stațiile de monitorizare a cutremurelor au detectat ceea ce senzorii au considerat a fi un mic cutremur în zonă.

„Inamicul a lovit un depozit de muniții în zona Toropets”, a declarat Yuri Podolyaka, un blogger militar pro-rus de origine ucraineană. „Tot ceea ce poate arde arde deja acolo”, a mai adăugat acesta.

A partial evacuation has been ordered in Russia’s Tver region after a “massive” Ukrainian drone attack. It’s 470km north of the border.

Locals say warehouses containing ammunition were hit. It certainly looks like it. pic.twitter.com/6ZfNIZPLtc