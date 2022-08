Judith Durham, fosta solistă The Seekers, a murit

Judith Durham, devenită cunoscută ca solista The Seekers, a murit la varsta de 79 de ani.

Anthony Albanese, premierul Australiei, i-a adus un omagiu lui Durham, numind-o „o comoară națională”. „Judith Durham a dat glas unei noi componente a identității noastre și a ajutat să trasese un drum pentru o nouă generație de artiști australian”, a scris el pe rețelele sociale. „Bunătatea ei ne va lipsi, hiturile pe care le-a dat nu vor fi uitate niciodată”, a punctat premierul.

Trupa ei a vândut peste 50 de milioane de discuri și a avut numeroase hituri, printre care “I'll Never Find Another You”, “I Am Australian” și “Georgy Girl”.

Ea a părăsit grupul pentru a încerca o carieră solo în 1968 și a continuat să lanseze o serie de albume de studio.

Durham a fost onorată de mai multe ori de-a lungul carierei sale îndelungate, inclusiv cu Medalia Ordinului Australiei (OAM) pentru serviciile aduse muzicii în 1995 și Medalia Centenarului în 2003.

Născut la Melbourne, Durham a ajuns la faimă internațională după ce s-a alăturat The Seekers în 1962 alături de Athol Guy, Keith Potger și Bruce Woodley. Ea a devenit solista trupei în anul următor, la 20 de ani.

Sursa: BBC Etichete: , , Dată publicare: 06-08-2022 17:26