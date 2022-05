Amber Heard spune că Johnny Depp a împins-o într-un perete și i-a înfășurat cămașa în jurul gâtului, în luna de miere

Profimedia

Amber Heard a declarat luni în faţa juraţilor că Johnny Depp a împins-o într-un perete şi i-a înfăşurat o cămaşă în jurul gâtului în luna de miere pe care cuplul a petrecut-o în Orient Express în 2015, informează Reuters.

Declarațiile au fost făcut în fața juraților unui tribunal din Virginia, care analizează acuzațiile de calomnie ale foștilor soți, conform Reuters, citat de Agerpres.

La întrebările puse de avocaţii ei, Heard a răspuns că a avut o ceartă cu Depp pe tema consumului de alcool în timpul călătoriei, deoarece el ar fi devenit adesea violent când bea sau consuma droguri, deși se înțelegeau bine când Depp era treaz.

Heard a spus că Depp a pălmuit-o peste față, iar apoi i-a înfășurat cămașa în jurul gâtului

Aceasta a spus că Depp a pălmuit-o peste faţă într-un vagon de dormit şi, după ce a împins-o în mod repetat într-un perete, şi-a scos cămaşa şi i-a înfăşurat-o în jurul gâtului.

„Aşa m-am trezit a doua zi dimineaţă. M-am trezit cu ea încă în jurul gâtului şi cu un nod uriaş la ceafă,” a adăugat ea.

Depp, în vârstă de 58 de ani, a spus anterior că nu a lovit-o niciodată pe Heard, în vârstă de 36 de ani, şi a susţinut că ea a fost agresoarea în relaţia lor.

Actorul a dat-o în judecată, cerând 50 de milioane de dolari pentru defăimarea cauzată de un articol publicat de Heard în 2018 în The Washington Post, în care sugera că Depp a abuzat-o fizic și sexual pe timpul relației, fără a îl numi pe actor.

Și actrița l-a dat în judecată pe Depp la rândul ei, solicitând daune de 100 de milioane de dolari pentru că Depp a numit-o mincinoasă, afectându-i astfel reputația.

Depp a spus că Heard a aruncat în el cu o sticlă de vodcă ce i-ar fi tăiat vârful degetului mijlociu de la mâna dreaptă, acuzații pe care actrița le-a respins ca fiind o acțiune de apărare a ei și a surorii ei.

Aceasta l-a acuzat pe Depp într-o mărturie anterioară că actorul i-a introdus o sticlă de băutură în vagin în timp ce o ameninţa că o va ucide.

Heard a spus că nu i-a pus excremente în pat lui Depp

Luni, Heard a negat acuzaţia lui Depp că i-ar fi pus excremente într-un pat din una dintre reşedinţele lui, după o ceartă care a avut loc în ziua în care ea a împlinit 30 de ani. Un agent de securitate a depus mărturie susţinând că Heard i-a spus că gestul era „o farsă oribilă”.

Însă actriţa a spus în instanță că „nu era într-o dispoziţie de farse” şi că nu a făcut nicio glumă în acea zi. „Tocmai fusesem atacată la aniversarea de 30 de ani de soţul meu, de care eram îndrăgostită nebuneşte şi am ştiut că trebuia să plec,” a declarat ea.

Divorţul cuplului a fost finalizat în 2017, însă Depp a spus că acuzațiile ulterioare ale lui Heard l-au costat „totul”, acesta fiind înlocuit în distribuţia filmului „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”. De asemenea, faimosul actor nu va apărea în următorul film din seria „Pirates of the Caribbean”.

În schimb, avocații lui Heard au spus că actrița a spus adevărul și că vorbele ei se încadrează în dreptul la liberă exprimare, protejat de Primul Amendament din Constituţia SUA.

Pledoariile finale vor avea loc pe 27 mai.