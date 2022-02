Jane Marczewski, tânăra cu cancer care a făcut senzație la America’s Got Talent, a murit la 31 de ani

Getty

Jane Marczewski, cunoscută sub numele de scenă Nightbirde, a încetat din viață duminică, după luni de luptă și tratamente chinuitoare pentru cancer.

Cântăreața de 31 de ani din Ohio a luat Golden Buzz în audițiile sezonului 16 al show-ului America’s Got Talent.

Aceasta suferea de cancer în stadiu terminal, însă nu-și pierduse speranța. Pe scenă, ea i-a uimit pe jurați nu doar cu vocea sa, ci și cu optimismul debordant care a impulsionat-o să lupte pentru fiecare secundă de viață.

„Am 2% șanse de supraviețuire, dar 2% este mai mult decât 0%. Acest 2% îmi oferă speranță și îmi doresc ca oamenii să știe cât de incredibil se simte asta”, a spus tânăra.

Deși a fost trimisă în fazele superioare ale competiției, Nightbirde a fost nevoită să se retragă din cauza înrăutățirii stării de sănătate. La jumătatea lunii august 2021, ea a dat vestea cea grea pe Instagram.

„De la audiții, starea mea de sănătate s-a agravat, iar lupta cu cancerul are nevoie de toată energia și atenția mea. Vă anunț cu tristețe că nu pot continua în acest sezon de America’s Got Talent. Viața nu oferă întotdeauna pauze celor are le merită, dar știam asta deja. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, înseamnă enorm pentru mine. Rămâneți alături de mine, mă voi face bine curând. Îmi plănuiesc viitorul, nu moștenirea. Destul de rănită, dar încă mai am visuri”, spunea atunci Jane.