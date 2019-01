Jaf ca-n filme într-o zonă de lux din Paris. Hoții au plecat cu 30 de seifuri

AFP

O bancă din cartierul de lux Champs Elysees a fost jefuită, marți, un grup de persoane. Hoții au sechestrat timp de câteva ore persoanele prezente în clădire, după care au dispărut cu 30 de seifuri.

Sosiţi în jurul orei 07:30 GMT, hoţii au părăsit locul către jumătatea zilei, după ce au sechestrat oamenii în interior, care au fost stropiţi cu un lichid a cărui natură urmează a fi stabilită. Suspecţii au reuşit să deschidă circa treizeci de seifuri ale instituţiei, o agenţie Milleis Banque (anterior Barclays Bank), după care au dispărut, a precizat o sursă apropiată anchetei, citată de AFP, informează Agerpres.

Prejudiciul nu este cunoscut deocamdată.

După-amiază, mai multe vehicule ale forţelor de ordine erau încă parcate pe bulevardul Champs Elysees, în apropierea băncii. O furgonetă cu sigla „Laboratorul Central'' era de asemenea staţionată în faţa intrării în agenţia păzită de poliţişti.

AFP

„Nu am auzit nimic, nu am văzut nimic. Când au venit forţele de ordine atunci am aflat ce s-a întâmplat. Ni s-a cerut să rămânem în magazin. Aceasta a durat două ore şi am deschis'', a declarat pentru AFP un vânzător, Pierre, de la un magazin situat vizavi de agenţia bancară.

În februarie 2018, un bărbat înarmat a încercat să atace o agenţie bancară în apropiere de Arcul de Triumf din Paris şi a fost rănit cu gloanţe de către poliţie în cursul interpelării sale.

În 2017, un magazin de ceasuri de lux din apropiere de Champs Elysees a fost atacat de către doi indivizi înarmaţi care au reuşit să fugă cu o pradă de „mai multe sute de mii de euro''.

AFP

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer