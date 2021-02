Israelul prelungeşte izolarea și dublează amenzile. Strategia Guvernului nu a dat rezultatele așteptate

Liderii israelieni recunosc că o ieșire din criza sanitară şi economică va dura mai mult timp decât estimau, relatează News.ro, care citează Reuters.

Mii de evrei ultraortocşi au asistat duminică la funeraliile, la Ierusalim, ale unui număr de doi rabini de prim-plan - provocând un val de critici din partea partenerilor de coaliţie a premierului Benjamin Netanyahu.

Israel’s predicted turnaround in curbing the pandemic could be delayed as coronavirus variants offset its vaccination drive and a large funeral crowd of ultra-Orthodox Jews defied a national lockdown https://t.co/eXGtGVGFAX pic.twitter.com/jQUuzbzBAm