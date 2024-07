Israelul fierbe după atacul care a omorât 12 copii pe un teren de fotbal. Netanyahu: Răspunsul nostru va veni și va fi sever

Pe de altă parte, armata israeliană a anunțat că a lovit zeci de ținte Hezbollah din sudul Libanului.

Dar, sunt temeri că ar putea urma un răspuns și mai dur după ce sâmbăta islamiştii au ucis 12 copii pe un teren de fotbal.

Premierul israelian a fost primit cu huiduieli în satul din Înălțimile Golan, unde sâmbătă au murit 12 copii, după explozia unei rachete lansate de Hezbollah.

Benjamin Netanyahu, care a fost însoțit de mai mulți oficiali, a depus o coroană de flori și a stat de vorbă cu rudele victimelor.

Comunitatea locală - etnică și religioasă - a druzilor este în stare de șoc.



Ayman Fakhr al-Din, tatăl lui Alma Ayman Fakhr al-Din: ”I-am întrebat pe salvatori unde este fiica mea, dacă e acolo... Nimeni nu mi-a răspuns, din cauza situației. Dintr-o dată, am trecut de colț și am văzut așa o fetiță mică într-un sac mortuar. Am recunoscut-o după încălțări, i-am recunoscut mâna. Am înțeles că s-a terminat, ea nu mai era”.



Netanyahu a promis represalii.



Benjamin Netanyahu: ”Inimile ne sunt sfâșiate de acest dezastru uriaș. Îmbrățișăm familiile care trec prin suferințe de nedescris. Acești copii sunt ai noștri, sunt copiii noștri, ai tuturor. Israelul nu poate și nu va ignora acest atac. Răspunsul nostru va veni și va fi sever”.

Pe de altă parte, oficialii americani - dar și aliații occidentali - fac repetate apeluri la reținere.



Johh Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe: ”Cu toții am auzit despre acest scenariu al războiului total. Cu siguranță nu credem că, pe cât de oribil a fost acest atac din weekend, trebuie să ducă la o escaladare de orice fel sau la un război de amploare”.



În altă ordine de idei, protestatari israelieni de extremă dreaptă au pătruns într-o bază militară din sudul Israelului, ca să-și arate sprijinul pentru soldații - sunt cel puțin nouă - acuzați de tortură și agresiuni sexuale, asupra unui prizonier palestinian, presupus luptător Hamas, deținut acolo.

Protestul s-a transformat aproape în revoltă după ce poliția militară israeliană a intrat în bază pentru a-i reține pe rezerviștii vizați acum de o investigașie oficială.

Manifestanții au forțat intrarea și într-o a doua bază militară, unde soldații respectivi au fost duși pentru interogatoriu.

Premierul Netaniahu a condamnat ferm incidentele și a cerut "calmarea imediată a spiritelor".

