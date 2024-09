Israelul anunță că a ucis un comandant important al grupării Hezbollah în timpul atacurilor aeriene din Liban

Într-un comunicat citat de The Guardian, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că Qubaisi a fost ucis într-un atac aerian efectuat de avioanele de luptă israeliene în suburbia Dahiyeh.

Alți ofițeri superiori din divizia de rachete și rachete a Hezbollah se aflau în apartamentul în care a fost ucis comandantul, a transmis IDF.

