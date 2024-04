Israelul a bombardat din nou Fâșia Gaza, într-unul dintre cele mai puternice atacuri

Atacul a provocat panică printre locuitori şi a făcut una cu pământul clădirile dintr-o zonă în care armata israeliană îşi retrăsese anterior trupele, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Tancurile au făcut o nouă incursiune la est de Beit Hanoun, în extremitatea nordică a Fâşiei Gaza, deşi nu au pătruns prea mult în oraş, au declarat locuitorii şi presa controlată de Hamas.

Tirurile au ajuns până la unele şcoli în care se adăposteau localnici strămutaţi.

În Israel, unde birourile guvernamentale şi firmele au fost închise pentru a sărbători Paştele evreiesc, au sunat alerte de rachete în oraşele de la graniţa de sud, deşi nu au fost raportate victime.

As the Passover holiday begins, the IDF continues its operational activities and remains alert on all fronts:

????Southern Command:

Troops initiated an operation to thwart terrorists in central Gaza while continuing to eliminate, locate and dismantle terrorist infrastructure.… pic.twitter.com/hiqg0dEXCV