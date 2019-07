Inundații în India. 700 de pasageri blocați într-un tren, salvați cu elicopterul

Cursa Mahalaxmi Express a plecat vineri seară din Mumbai în direcţia Kholapur, la 350 de kilometri sud, dar după doar 60 de kilometri a fost prinsă în mijlocul inundaţiilor provocate de ploile torenţiale, informează AFP, citat de Agerpres.

Autorităţile au mobilizat elicoptere şi ambarcaţiuni aparţinând marinei indiene şi Forţei Naţionale de Răspuns în caz de Dezastru (NDRF). Potrivit unui purtător de cuvânt al NDRF, circa 500 de persoane au fost salvate în decursul a două ore.

Serviciile de intervenţie au instalat o tabără în apropierea trenului imobilizat.

Train submerged under flood water near Mumbai...more than 600 passengers are stranded.. pic.twitter.com/EOGwqFFK5K