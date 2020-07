Inundații grave într-un oraș din Coreea de Sud. Oamenii au fost salvați cu bărci pneumatice

Numeroase maşini au ajuns sub apă, iar în cartierele rezidenţiale pompierii au putut interveni doar cu bărci pneumatice pentru a-i salva pe rezidenţi.

Potrivit autorităţilor, o persoană şi-a pierdut viaţa. Este pentru a patra oară în istoria oraşului când au loc inundaţii de o asemenea amploare.

Heavy rainfall has caused flooding and damaged hundreds of homes in South Korea's #Daejun City. Forecasters say the rainfall was the city's 4th highest in recorded history. #SouthKorea #Floods #Monsoon pic.twitter.com/WMrnUQW0ZU