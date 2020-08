Inundaţii devastatoare în insula grecească Evia. Cinci persoane au murit

Ploile abundente au provocat revărsarea mai multor râuri, iar puhoaiele au distrus drumuri şi au făcut prăpăd în câteva localităţi. Podurile care leagă insula de Grecia continentală au fost închise temporar.

Câteva ore de ploaie torențială au fost suficiente pentru a provoca inundații devastatoare pe insulă grecească Evia, în Marea Egee. În stațiunea Bourtzi, viitura a răsturnat autoturisme, a distrus terasele unor restaurante, parcări și chiar un loc de joacă. O parte din drumul de coastă a fost luat de ape, iar restul e acoperit de resturi și de nămol.

A baby was among seven people who died as torrential rains and floods swept the Greek island of Evia, damaging dozens of houses and blocking roads, authorities said https://t.co/QwktPLo6vs