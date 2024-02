Întâmplare bizară în Alaska. O femeie care a furat un card de date s-a îngrozit după ce a văzut imaginile. Proces de crimă

Iar după ce acesta a lăsat-o singură în vehicul, ea a furat un card de memorie digitală.

Patru ani mai târziu, imaginile găsite pe acel card reprezintă cheia unui proces de dublă crimă, care va începe săptămâna aceasta. Este vorba despre fotografii și videoclipuri macabre cu o femeie bătută și strangulată la un hotel Marriott, cu atacatorul ei vorbind cu un accent puternic în timp ce îi spunea că o să moară.

"În filmele mele, toată lumea moare întotdeauna", spune vocea pe o înregistrare video. "Ce vor crede adepții mei despre mine? Oamenii trebuie să știe când sunt uciși în serie".

La aproximativ o săptămână după ce a luat cardul SD, femeia l-a predat poliției, care a spus că a recunoscut vocea ca fiind cea a lui Brian Steven Smith, acum în vârstă de 52 de ani, un individ din Africa de Sud pe care îl cunoșteau dintr-o investigație anterioară, potrivit documentelor judiciare.

Smith a pledat nevinovat la 14 acuzații, inclusiv crimă de gradul întâi și doi, agresiune sexuală și falsificarea probelor, în cazul morții lui Kathleen Henry, 30 de ani, și a Veronicăi Abouchuk, care avea 52 de ani când familia sa a raportat dispariția ei în februarie 2019, la șapte luni după ce au văzut-o ultima dată.

Henry și Abouchuk erau ambele femei native din Alaska care nu aveau adăpost. Ele proveneau din sate mici din vestul Alaskăi, Henry din Eek și Abouchuk din Stebbins.

Autoritățile spun că Henry a fost victima a cărei moarte a fost filmată la TownePlace Suites by Marriott, un hotel din centrul orașului Anchorage. Smith s-a înregistrat pentru a se caza acolo între 2 și 4 septembrie 2019; primele imagini care arată corpul ei au fost înregistrate în jurul orei 1:00 a.m. pe 4 septembrie, a declarat poliția, potrivit Associated Press.

Ultimele imagini de pe card au fost realizate la începutul zilei de 6 septembrie și arătau corpul lui Henry în spatele unei camionete negre, potrivit documentelor de acuzare. Datele de localizare au arătat că în momentul în care a fost făcută fotografia, telefonul lui Smith se afla în zona Rainbow Valley Road, de-a lungul autostrăzii Seward, la sud de Anchorage, aceeași zonă în care a fost găsit cadavrul lui Henry câteva săptămâni mai târziu, a precizat poliția.

În timp ce detectivii îl interogau pe Smith în legătură cu cazul Marriott, au precizat autoritățile, acesta a oferit mai multe informații polițiștilor, care îl duceau la o baie: Omorâse o altă femeie, pe care a și identificat-o - Abouchuk - după o fotografie și a oferit locația rămășițelor ei, de-a lungul Old Glenn Highway, la nord de Anchorage.

"Fără niciun fel de îndemn, el le spune polițiștilor în baie: "O să vă fac celebri", a declarat procurorul districtual Brittany Dunlop în timpul unei audieri în instanță săptămâna trecută.

"Se întoarce și spune ... 'Mai aveți ceva timp? Vreți să continuați să vorbiți?''. Și apoi dezvăluie această altă crimă".

Avocatul lui Smith, Timothy Ayer, a încercat fără succes să obțină excluderea probei cardului de memorie digitală - sau chiar menționarea acesteia - în timpul procesului.

Femeia care a predat cardul a susținut inițial că l-a găsit pur și simplu pe stradă și abia la a doua audiere a mărturisit că a furat cardul din camionul lui Smith în timp ce acesta încerca să scoată bani de la un bancomat și că l-a avut timp de o săptămână înainte de a-l da poliției.

Din acest motiv, a argumentat el, procurorii nu vor putea demonstra proveniența celor 39 de fotografii și 12 videoclipuri, nu vor putea stabili dacă sunt originale sau duplicate și nici nu vor putea spune cu siguranță dacă au fost falsificate.

"Statul nu poate prezenta un martor care să depună mărturie că înregistrarea video descrie corect și exact orice act care s-a întâmplat în realitate", a scris Ayer.

Cu toate acestea, judecătorul districtului, Kevin Saxby, a decis acum că femeia poate depune mărturie cu privire la card și că înregistrările pot fi autentificate în mod corespunzător.

Procesul, care ar trebui să dureze între trei și patru săptămâni, trebuia să înceapă luni cu selecția juraților.

Procurorii au sugerat posibilitatea închiderii sălii de judecată pentru ca videoclipurile macabre să nu fie văzute de public.

Associated Press, Anchorage Daily News, Alaska's News Source și Alaska Public Media s-au opus unei astfel de măsuri într-o scrisoare adresată președintelui instanței.

Ulterior, Saxby a declarat că nu are nicio intenție de a împiedica publicul să intre în sala de judecată, dar vor fi instituite măsuri de protecție, pentru ca cei care se află în tribună sau urmăresc transmisia în direct a procesului să nu vadă imaginile de groază.

