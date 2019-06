Îngrijorări cu privire la izbucnirea accidentală a unui război între SUA și Iran

''Suntem foarte îngrijoraţi: nu credem că vreuna dintre părţi doreşte un război, dar suntem foarte îngrijoraţi că am putea ajunge într-un război accidental şi facem tot ce putem pentru a detensiona lucrurile'', a declarat Hunt pentru BBC, scrie Agerpres.

Jeremy Hunt a adăugat că ţara sa s-a aflat în contact constant cu SUA referitor la ''situaţia extrem de periculoasă din Golf''.

Former Labour Foreign Secretary David Miliband says Jeremy Hunt, the current Foreign Secretary, cannot be “completely absent” during the Conservative Party leadership race, given the tensions between Iran and the US#Marr https://t.co/SCwPRb1kqe pic.twitter.com/BWR4cpCSun