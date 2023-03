Încoronarea regelui Charles al III-lea: nu există suficienți oameni care să tragă clopotele cu ocazia ceremoniei istorice

Casa regală i-a invitat la festivități și pe prințul Harry și soția lui, Meghan, dar cei doi nu au anunțat încă dacă vor participa la eveniment.

Până atunci, continuă pregătirile în Regat, unde a apărut o problemă... destul de serioasă. Se pare că nu există suficienți oameni care să tragă clopotele cu ocazia încoronării, așa că a fost inițiată o adevărată campanie de recrutare.

În iunie 1953, la încoronarea reginei Elisabeta a II-a, au bătut toate clopotele din Regatul Unit. Pentru încoronarea lui Charles, se pare că se vor auzi doar unele, pentru că nu sunt suficienți clopotari!

Simon Linford, președinte al Consiliului Central al Clopotarilor Bisericii: „Am avut, probabil, câteva decenii în care nu am realizat că mulți clopotari îmbătrânesc și acum avem o penurie generală de oameni care să tragă clopotele. Așa că am demarat o campanie care să atragă atenția asupra clopotelor și să încurajeze oamenii să devină clopotari. Iar bătutul clopotelor la încoronare e un motiv bun, pentru că mulți oameni sunt interesați de asta."

Într-o biserică din Birmingham, un grup de copii își exersează abilitățile de clopotari.

James Ellis, clopotar în vârstă de 9 ani: „Este o provocare în fiecare zi, pentru că nu e ca și când știm totul. Învățăm mereu câte ceva nou."



Unii trag clopotele încă de când aveau 4 sau 5 ani și cred că tot mai au de învățat.

George Ellis, clopotar în vârstă de 9 ani: „Am fost introdus în lumea asta și mi s-a părut că e ceva distractiv, deși nu e niciun motiv specific pentru care e distractiv. Doar mi se pare distractiv, nu știu de ce."

Max Earthquake, clopotar în vârstă de 10 ani: „Poți să te apuci să tragi clopotele, dar nu poți să te trezești și să o faci direct. E ceva ce trebuie învățat cu timpul. Odată ce ai învățat, o să te distrezi cu adevărat."

Charlie are 15 ani și a căpătat deja experiență în domeniu. Acum le dă lecții colegilor ei mai tineri și vorbește cu însuflețire despre avantajele unei asemenea meserii.

Charlie Linford, clopotar în vârstă de 15 ani: „În mare, mi-a dat ceva de făcut. E un hobby, un lucru pe care îl pot face. E ceva ce pot pune într-un CV, dacă am nevoie. Și am și ceva cu care să mă laud. Ce am făcut în weekend? Oh, am tras clopotele... ceea ce e un lucru bun."

Unii dintre micii clopotari au participat deja la evenimente importante, ca Jubileul reginei Elisabeta a II-a, în iulie anul trecut, sau înmormantarea ei, în septembrie. Ceilalți așteaptă cu nerăbdare încoronarea Regelui Charles.

James Ellis, clopotar în vârstă de 9 ani: „Voi trage clopotele la încoronarea regelui și sunt un pic emoționat, pentru că este o ocazie specială."

Simon Linford, președinte al Consiliului Central al Clopotarilor Bisericii: „Încoronările nu au loc atât de des. Adică, a însemnat mult pentru mulți dintre clopotarii noștri să bată clopotele la funeraliile reginei. Dar o încoronare are loc foarte rar, așa că abia o așteptăm."

Ceremonia va avea loc la catedrala Westminster în 6 mai, la aproape 70 de ani de la ultima încoronare a unui monarh britanic - cea a Reginei Elisabeta a II-a.

Dată publicare: 06-03-2023 08:37