Incidente grave la Belgrad la marșul LGBTQ, organizat în ciuda interdicției autorităților. GALERIE FOTO și VIDEO

Defilarea, destinată a fi punctul culminant al acestui eveniment paneuropean care se desfăşoară în fiecare an într-un oraş diferit, a avut loc fără vreun incident notabil. Dar, potrivit media locale, ciocniri au avut loc între contramanifestanţi şi poliţişti.

Ministerul sârb de Interne interzisese marşul, marţi, invocând motive de securitate, în timp ce grupuri de extremă-dreaptă ameninţau să-şi organizeze propriile lor manifestaţii după o serie de demonstraţii împotriva paradei în capitală.

În pofida interdicţiei, manifestanţii au putut parcurge câteva sute de metri pe ploaie, între Consiliul Constituţional şi un parc din apropiere, adică un traseu mult mai scurt în raport cu cel al marşului prevăzut iniţial.

Importante forţe de poliţie antirevoltă au fost desfăşurate în jurul manifestanţilor şi au respins mici grupuri de contramanifestanţi care agitau cruci şi însemne religioase, potrivit AFP.

Ministerul de Interne interzisese, de asemenea, orice contramanifestaţie, dar pe forumuri de discuţii ale extremei drepte,unii utilizatori declaraseră că vor protesta împotriva marşului.

Potrivit ministerului, 31 de persoane au fost reţinute. Autorităţile nu au precizat despre ce este vorba, dar jurnalişti de la AFP au văzut mai mulţi contramanifestanţi care erau arestaţi.

Conform canalului de televiziune N1, ciocniri au avut loc între poliţie şi contramanifestanţi, ultimii lansând grenade fumigene împotriva forţelor de ordine, ale căror câteva vehicule au fost avariate.

Interzicerea marşului provocase consternare printre organizaţiile neguvernamentale de apărare a drepturilor omului.

Este o "capitulare ruşinoasă şi consacrarea implicită a intoleranţei şi a ameninţărilor cu violenţa ilegală", potrivit lui Graeme Reid, director de programe privind drepturile LGBTQ de la Human Rights Watch.

Serbia a făcut obiectul unor intense presiuni internaţionale: peste 20 de ambasade, între care cele ale SUA, Franţei, Germaniei şi Japoniei, îi ceruseră într-un comunicat să revină asupra deciziei.

Serbia este candidată la Uniunea Europeană de un deceniu, dar state membre şi-au exprimat de-a lungul anilor preocupările cu privire la bilanţul său în materie de respectare a drepturilor omului.

Mariajul între persoane de acelaşi sex nu este legal în această ţară cu mai puţin de şapte milioane de locuitori, unde homofobia este profund înrădăcinată, în pofida câtorva progrese împotriva discriminărilor.

Marşul mândriei din 2001, iar apoi cel din 2010 fuseseră ţinte ale extremei drepte şi marcate de violenţe.

Din 2014, marşul se desfăşoară fără incidente notabile, dar sub o puternică protecţie poliţienească.

În weekendul trecut, mii de persoane, bande de motociclişti, preoţi ortodocşi şi naţionalişti de extremă dreaptă coborâseră în stradă pentru a cere anularea defilării.

WATCH: Police clashed with right-wing protesters in #Belgrade on Saturday as thousands of people joined an #LGBTQ march to mark the end of #EuroPride week, an event staged in a different European city each year. #Serbia pic.twitter.com/T1p67oCVIN