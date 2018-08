Incident terorist în Londra. Reacția lui Donald Trump: ”Aceste animale sunt nebune!”

Donald Trump a condamnat ”atacul terorist” din Londra comis de "animale nebune".

Donald Trump a îndemnat marţi la "duritate" şi "forţă" în faţa teroriştilor, în reacţie la incidentul produs la Londra, unde un bărbat a lovit cu maşina o barieră de securitate de la parlament, rănind trei persoane.

"Încă un atac terorist la Londra... Aceste animale sunt nebune şi trebuie tratate cu duritate şi forţă!", a transmis Donald Trump pe reţeaua Twitter.

Un nou incident grav petrecut în inima Londrei a stârnit marți panică. Un bărbat care are în jur de 30 de ani a intrat cu mașina într-o barieră de securitate la Westminster.

Câteva persoane, unele pe biciclete, au fost rănite, dar nu sunt în stare gravă. Șoferul a fost arestat pe loc, iar Scotland Yard a anunțat că tratează evenimentul ca pe unul terorist.

Abia trecuse de 7 jumătate dimineaţa, ora Londrei, când un Ford argintiu a forţat bariera de securitate din faţa palatului Westminster, sediul legislativului britanic. În goană spre ţinta sa, vehiculul a lovit şi doborât câţiva trecători şi biciclişti.

După coliziune, individul a rămas în maşină. Imediat, poliţiştii au încercuit autoturismul cu armele îndreptate către şofer, care n-a opus rezistenţă. Tânărul de culoare a fost încătuşat şi escortat de forţele de securitate.

Potrivit martorilor, maşina rula cu viteză şi ar fi intrat deliberat în barierele de securitate.

Jason Williams, martor: "Maşina era chiar în spatele meu, aşa că îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-a lovit şi pe mine! A fost cât pe-aci. Sunt încă şocat. Nu cred că a fost un incident în trafic, pare să fi fost ceva premeditat."

Un alt martor, şofer de autobuz, a remarcat fumul care ieşea din maşină.

Martor: "Conduceam spre semafor când am văzut o mașină argintie. Nu știu dacă a intrat voit sau nu în barieră, dar am văzut că din mașină ieșea mult fum. Am oprit autobuzul imediat."

Paramedicii au tratat cele câteva persoane rănite chiar pe trotuar. Stația de metrou Westminster a fost închisă timp de câteva ore, iar poliția a instituit un amplu perimetru de securitate.

Regatul Unit a fost îndoliat anul trecut de un val de atentate dintre care patru au fost revendicate de către gruparea jihadistă Statul Islamic. Atacurile din 2017 s-au soldat cu 36 de morţi şi 200 răniţi. Unul dintre atentate a fost comis în martie 2017, pe Podul Westminster, şi în faţa parlamentului. Atacatorul a ucis, atunci, patru persoane, printre care şi o tânără din România.

