Incident naval în Marea Neagră. Ucraina acuză Rusia că a deschis focul asupra navelor sale

Forţele navale ucrainene acuză Rusia că a deschis duminică seară focul asupra unor nave din flota lor în Marea Neagră, lovind o navă şi rănind un membru al echipajului, relatează Reuters şi AFP.

#BREAKING Ukraine navy accuses Russia of firing on one of its ships off Crimea pic.twitter.com/zKyfMLzQBN