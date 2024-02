Incendiu violent într-un bloc de locuințe din China. Cel puțin 15 persoane au murit, 44 sunt rănite

Cauzele dezastrului fac obiectul unei anchete, dar primele elemente indică faptul că incendiul a izbucnit la locul unde se aflau motorete electrice, au precizat autorităţile în cursul unei conferinţe în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Nanjing, care a fost capitala imperială, este situat la aproximativ 260 de kilometri nord-vest de Shanghai.

Primarul oraşului, Chen Zhichang, a prezentat condoleanţe şi scuze familiilor victimelor.

At least 15 people killed, 44 injured in fire at apartment building in Nanjing, China.

