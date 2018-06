Incendiu la un hotel de 5 stele din Londra. Peste 100 de pompieri au intervenit

Twitter/matthewickens

Incendiu la un hotel de cinci stele, în zona Knightsbridge din Londra, a anunţat Brigada Pompierilor din capitala britanică. Peste 100 de pompieri au intervenit relatează CNN.

Imagini postate pe reţele de socializare surprind o coloană de fum în apropierea Mandarin Oriental, un hotel de cinci stele renovat recent.

”Cincisprezece vehicule şi 97 de pompieri şi ofiţeri au fost chemate să intervină la un incendiu în William Street #Knightsbridge”, au anunţat pompierii pe Twitter imediat după ora locală 16.00 (19.00, ora României).

Knightsbridge este unul dintre cele mai bogate cartiere din Londra, în care se află magazine de lux ca Harvey Nichols şi Harrods.

major fire in knightsbridge# perhaps someone’s money has caught fire by pic.twitter.com/9soYBUH7Ob — simon tyszko (@simontyszko) 6 iunie 2018

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer