Incendiu de proporţii în cel mai mare parc de distracţii din Suedia. Locuințele din apropiere, evacuate | VIDEO

Imaginile difuzate de presa locală arată flăcări care distrug un tobogan acvatic şi o mare coloană de fum negru care se ridică deasupra oraşului, au anunţat autorităţile suedeze, citate de AFP.

Serviciile de urgenţă din regiune le-au cerut persoanelor din apropiere "să rămână în locuinţe şi să închidă uşile, ferestrele şi sistemele de ventilaţie" din cauza fumului dens.

???? Yet-to-be-opened waterslides at #Liseberg park were engulfed in flames, prompting evacuations of nearby buildings. Plumes of black smoke drifted over #Gothenburg , #Sweden 's second-largest city. Authorities are unsure of any casualties. Residents are advised to seek shelter… pic.twitter.com/KseHhEK3X9

Poliţia suedeză a anunţat că imobilele adiacente au fost evacuate şi că ajută serviciile de urgenţă.

Este prea devreme pentru a spune dacă incendiul a fost provocat de o mână criminală sau pentru a evalua pagubele, a precizat Poliţia într-un comunicat de presă.

"Un incendiu de proporţii a izbucnit la parcul acvatic Liseberg Oceana (...) Incendiul a început la una dintre atracţiile acvatice din afara clădirii şi apoi s-a extins în toată clădirea", au precizat reprezentanţii Liseberg Oceana într-un comunicat, conform Agerpres.

????????????????????#WATCH : Fire Breaks Out at Swedish Amusement Park, No Injuries Reported.

Black smoke rose above the city and police advised those living in the area to stay indoors and to keep windows closed to protect against fumes.#Liseberg #Gothenburg #Sweden #amusementpark #Fire… pic.twitter.com/zmz3WrFbFq