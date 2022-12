Incendiu de proporții în apropiere de Moscova. Un centru commercial a luat foc

A avut loc o prăbușire a acoperișului clădirii pe o suprafață de 900 de metri pătrați”, a relatează autoritățile locale conform RIA Novosti.

Suprafața totală a incendiului a crescut la zece mii de metri pătrați, potrivit biroului central al Ministerului Situațiilor de Urgență din Regiunea Moscova .

Incendiul din Stroypark a început luni dimineață. Mai întâi, materialele de construcție au luat foc într-o zonă deschisă, apoi focul s-a extins la clădirea centrului comercial.

O persoană a fost rănită - un agent de pază care a încercat să stingă focul înainte de sosirea pompierilor. Bărbatul a fost diagnosticat cu arsuri ale căilor respiratorii superioare.

Angajații mall-ului au fost evacuați.

The area of the fire in the Stroytrakt shopping center increased to 9 thousand square meters, the emergency services report.

The cause of the fire was a short circuit due to rain, the Ministry of Emergency Situations said. pic.twitter.com/xPXAOxQfBz