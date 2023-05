Incendii de pădure majore în Rusia, afectată de un val de căldură neobișnuit. Stare de urgenţă în Siberia | VIDEO

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani, care a decedat în timp ce încerca să stingă un incendiu în apropiere de satul Krasni Iar, în regiunea Tiumen, potrivit administraţiei regionale.

În această regiune siberiană, guvernatorul Aleksandr Moor a declarat starea de urgenţă, informează AFP, citată de News.ro.

After the Canada fires...

Fires broke out in #Russia in vast areas of western Siberia near the city of Tyumen, and a state of emergency was declared due to the fire approaching residential areas. pic.twitter.com/d7eS1vFJtF