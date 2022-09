Incendierea unei tinere a provocat furie în India. Motivul halucinant pentru care a fost ucisă

Grupurile hinduse de extremă dreaptă au cerut moartea acuzatului, un bărbat musulman despre care poliția a spus că locuia în aceeași localitate cu victima, o hindusă, în districtul Dumka din statul Jharkhand din est, relatează CNN.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi turnat kerosen pe victimă, pe nume Ankita, prin fereastra casei ei, în timp ce aceasta dormea, apoi i-a dat foc. Ea a murit, duminică, la spital, în urma arsuri grave suferite.



