Încă un afroamerican a fost împuşcat mortal de poliţie în SUA. Andrew Brown Jr. nu era înarmat

Andrew Brown Jr "a fost rănit mortal" de un poliţist venit să îi prezinte un mandat de percheziţie la Elizabeth City, mic oraş din acest stat din sud-estul SUA, a spus şeriful comitatului Pasquotank, Tommy Wooten, într-o conferinţă de presă, relatează AFP, conform Agerpres.

Potrivit unor martori citaţi de media locale, Andrew Brown a fost împuşcat în timp ce se îndepărta de poliţişti la volanul maşinii sale.

În vârstă de 40 de ani şi tată a zece copii, el nu era înarmat, a afirmat familia sa, citată de postul de televiziune local WAVY.

“No justice, no peace!”

“Hands up! Don’t Shoot”

Chants, speeches outside of #ElizabethCity Hall. They want answers and justice for Andrew Brown Jr. #13NewsNow pic.twitter.com/mnxSeb1MJn