Încă o fetiță a murit, după ce o mașină a intrat în curtea unei școli, în Londra. Copila avea doar opt ani

"Cu profundă tristeţe anunţăm decesul iubitei noastre Nuria duminică, 9 iulie", se arată într-un comunicat al poliţiei londoneze care transmite un mesaj din partea familiei copilului. Nuria fusese spitalizată după accident şi de atunci se afla în stare foarte critică, scrie Agerpres.

O alta copilă de opt ani, Selena, a murit în acest accident, petrecut joi dimineaţa într-o şcoala privată de fete unde era organizată o petrecere înainte de vacanţa şcolară, în prezenţa elevilor şi a părinţilor.

O femeie în vârstă de 40 de ani este încă internată în spital "în stare gravă", a declarat duminică poliţia, care de la început a respins pista unui atentat terorist.

Alte câteva persoane au fost spitalizate, dar viaţa lor nu este în pericol.

Şoferiţa vehiculului, în vârsta de 46 de ani şi care locuieşte în Wimbledon, a fost eliberată pe cauţiune. Ea a fost arestată joi pentru "suspiciune de conducere periculoasă cauzatoare de moarte".

A car has crashed into The Study Preparatory School in Wimbledon.

The emergency services are at the scene.

