Imaginile șocante surprinse de un tânăr după ce a fost mușcat de un rechin. Apa mării a devenit roșie | VIDEO

Matteo Mariotti a mers să facă snorkeling la 1770 Beach, la nord de Sunshine Coast, Queensland, Australia, vineri, 8 decembrie, însă imediat cum a intrat în apă, a simțit o „durere îngrozitoare”, scrie Daily Star.

GoPro-ul său a surprins momentele îngrozitoare.

„Am început acest videoclip la câteva momente după ultima mușcătură, am vrut să-mi iau rămas bun. Nu am crezut niciodată că voi supraviețui acelui monstru. Am pierdut mult sânge și mi-am pierdut piciorul”, a spus Matteo.

Atacul brutal a avut loc, vineri, 8 decembrie, pe plaja 1770, la nord de Sunshine Coast, Queensland, Australia.

„Era vineri, la ora 16:30, și tocmai aflasem că bunicul meu Giovanni murise. Aveam nevoie să mă relaxez și m-am gândit să fac o baie nu departe de țărm. Am luat o cameră mică pentru a surprinde peștii, dar după câțiva pași, am simțit o durere îngrozitoare în picior”, a mai spus bărbatul.

Matteo s-a mutat în Australia din Parma, Italia, în luna septembrie. El plănuia să rămână acolo pentru a-și găsi un loc de muncă și pentru a studia biologia marină.

„Matteo a fost puternic, calm și curajos: cu mâinile, a deschis gura rechinului pentru a-și elibera piciorul”, a spus tatăl lui Matteo.

Înregistrarea video arată cum apa se înroșește, în timp ce Matteo înoată spre mal cât de repede poate. Asistentul medical și instructor de scufundări Tommaso Agosti se afla pe plajă și a strâns piciorul rănit al colegului său pentru a opri sângerarea.

După apelul său de ajutor, un elicopter a sosit rapid și l-a transportat pe Matteo la un spital din Brisbane. Acolo, medicii au fost nevoiți să-i amputeze piciorul stâng.

Plaja 1770, aflată în apropierea unui râu, este cunoscută pentru apele sale periculoase. Mai ales după ploaie, rechinii vin să se hrănească cu peștii aduși de flux,

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 12-12-2023 18:12