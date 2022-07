Imagini virale cu un soldat rus care cade de pe tanc | VIDEO

Șoferul unui tanc BMP-2 a pornit un pic prea devreme. Pe blindat abia se urcase un soldat rus. Pentru că a plecat prea brusc, soldatul s-a dezechilibrat și a căzut pe spate.

Șoferul nu și-a dat din prima seama că lipsește cineva de pe tanc. Blindatul s-a oprit la câțiva zeci de metri de locul în care soldatul a căzut în țărână.

Imaginile au fost postate și viralizate pe Twitter.

A Russian BMP-2 driver gets going a bit too soon pic.twitter.com/e24lCnLiTb