Imagini spectaculoase cu vulcanul Fuego, care a început din nou să erupă. Au început evacuările. VIDEO

Vulcanul de Foc - Fuego, cum îi spun localnicii, a ”scuipat” nori uriaşi de fum şi avalanşe de lavă şi rocă, acoperind versanţii pe mai mulţi kilometri.

În jur de 4.000 de localnici din zece comunităţi au fost evacuaţi şi duşi spre adăposturi de urgenţă.

Acesta e printre cei mai activi vulcani din America Centrală, iar erupţia din iunie a ucis 194 de persoane, iar alte câteva mii sunt şi acum date dispărute.

The intense activity of the Fuego volcano in Guatemala continues, expelling extremely dangerous pyroclastic flows.

