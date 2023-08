Imagini șocante după ce o macara s-a prăbușit în India. 17 muncitori au murit | FOTO și VIDEO

Imaginile prezentate de televiziuni arată rămăşiţele deteriorate ale macaralei împrăştiate pe sol între stâlpii podului în apropierea zonei Shahapur, la aproximativ 80 de km de capitala statului, Mumbai, scrie News.ro.

#WATCH | Maharashtra: Rescue and search operation underway by NDRF after a girder machine collapsed in Thane's Shahapur

A total of 15 bodies have been recovered so far and three injured reported: NDRF pic.twitter.com/fCeBkk4OZ0