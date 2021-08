Imagini ireale. Talibanii teroriști se joacă în mașinuțe și sar pe trambuline. VIDEO

O înregistrate video postată de jurnalistul Reuters, Hamid Shalizi, arată cum soldații talibani se jucau cu mașinuțele destinate copiilor într-un parc de distracții din Kabul.

Într-un alt videoclip postat de publicația franceză Mediavenir, soldații au fost filmați într-un carusel, călare pe cai de plastic.

De asemenea, potrivit imaginilor publicate pe Twitter de jurnalistul independent Asaad Hanna, talibanii teroriști s-au relaxat sărind pe o trambulină.

Grupul islamist al talibanilor a condus Afganistanul din 1996 până în 2001, când a fost îndepărtat de la putere de către forțele conduse de SUA în urma atacurilor din 11 septembrie.

