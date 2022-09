Imagini incredibile cu atacurile de la 11 septembrie filmate din spațiu. Ce a văzut un astronaut în acele momente. VIDEO

Culbertson se afla la 400 km deasupra Pământului când a văzut ceea ce s-a dovedit a fi unul dintre cele mai devastatoare evenimente din America, notează LADBible.

Privind către Pământ de pe Stația Spațială Internațională, Culbertson a observat o rafală de fum care se ridica din New York, în special, al doilea dintre Turnurile Gemene.

Într-un documentar din 2014, intitulat "Astronauts: Houston We Have a Problem", Culbertson a vorbit despre acel moment.

"Am căutat și am găsit o cameră video şi o fereastră îndreptată în direcţia potrivită. Cerul era senin în acea zi. Am putut vedea cu ușurință New York-ul. O mare coloană neagră de fum ieșea din oraș și, în timp ce am dat zoom cu camera video, am putut vedea această pată mare gri care învăluia sudul Manhattanului. Ceea ce vedeam era căderea celui de-al doilea turn", a povestit astronautul.

Culbertson a fost singurul astronaut american de la bordul Stației Spațiale Internaționale.

După ce a luat legătura cu cei de pe Pământ, astronautului i s-a spus: “Frank, nu avem o zi prea bună aici jos”. El a povestit cu NASA a stabilit o legătură telefonică între el și soția sa pentru a se asigura că totul este în regulă cu familia sa, după atentate. “M-am simțit bine să vorbesc cu ea pentru a afla că ea și copiii sunt bine", a spus el.

