Imagini devastatoare în Grecia. Mii de oameni au rămas blocați în case. „Câmpia Tesalia s-a transformat într-un lac imens”

„Câmpia Tesalia s-a transformat într-un lac imens", a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor greci, Yannis Artopios, pentru postul public de televiziune ERT, notează News.ro.

El a relatat despre o „operaţiune majoră” în vederea evacuării locuitorilor, desfăşurată cu bărci de salvare, pentru a ajunge la Palamas, în apropiere de oraşul Karditsa, unde apa a atins între 1,5 şi 2 metri.

Further serious flooding in Central #Greece . First pics emerging this morning are very worrying. This is from the village of Metamorphosi in #Karditsa #Thessaly #greeceflooding #κακοκαιρια #storm #DanielStorm pic.twitter.com/DOqNQLpzuB

„Accesul este foarte dificil", a subliniat oficialul. Apa are între 1,5 şi 2 metri înălţime, iar locuitorii sunt blocaţi în casele lor fără niciun ajutor, a declarat Giorgos Sakellariou, primarul din Palamas, pentru postul privat de televiziune Skai, care a difuzat imagini de la inundaţii, cu case aflate sub apă.

Potrivit lui Hara Petropoulou, un locuitor din zonă, inundaţiile ar fi fost provocate de un râu care a ieşit din matcă. Ploile abundente au început luni seara şi marţi în Magnesia, din nordul Greciei, la 300 kilometri de Atena, inundând mai întâi oraşul portuar Volos şi satele de pe Muntele Pilion, înainte de a afecta, miercuri, oraşele Karditsa şi Trikala, în nord-vest.

Două persoane au fost găsite moarte marţi în Magnesia şi o alta în Tesalia, miercuri. Cel puţin două persoane sunt date dispărute, a declarat joi Yannis Artopios.

Miercuri seara, furtuna Daniel a lovit şi Attica, unde se află Atena, provocând inundaţii pe străzi şi în mai multe staţii de metrou din oraș.

Descrisă de guvern şi de experţi ca fiind un „fenomen extrem” în ceea ce priveşte cantitatea de apă căzută în decurs de 24 de ore, ploaia torenţială a provocat pagube importante pe câmpurile din Tesalia, în centrul Greciei, unde se află departamentele Magnesia, Trikala şi Karditsa.

Pagubele au început să fie evaluate în aceste departamente şi vor fi plătite despăgubiri locuitorilor, antreprenorilor şi fermierilor afectaţi, a declarat joi ministrul de Interne Niki Kerameus la Skai.

Heartbreaking video coming from Palamas Kardista in #Greece this morning. One resident says.....

"Since 4 o'clock in the morning, the village bells have not rung, 112 has not been called. People have been overwhelmed in their homes. Right now I'm calling for help from the other… pic.twitter.com/Sc1bbXXIAA