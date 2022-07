Imagini cu doi canguri care se luptă pentru a cuceri o femelă. „Ritualul”, surprins în capitala Australiei | VIDEO

Sunt cel mai probabil masculi care încearcă să cucerească o femelă din apropiere, ce pare că arbitrează meciul de box.

Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, unde au devenit virale.

Specialiștii spun că astfel de bătăi sunt obișnuite între canguri, fiind de fapt un ritual prin care aceștia încearcă să stabilească liderul.

Two kangaroos traded blows as they engaged in a fight captured on video outside the Australian capital of Canberra on Friday.

(AP) pic.twitter.com/jmt6pD2O0C