Imagine controversată surprinsă pe Marte. Și NASA a observat coincidența

Oamenii de știință încearcă acum să dezlege misterul celor două litere care par să se distingă pe Planeta Roșie.

”Încercăm să aflăm despre ce este vorba. Chiar este remarcabil. Acum avem graffiti chiar și pe Marte. Este practic un simbol stelar, odată cu apariția filmului din anii 80”, a declarat o sursă pentru The Sun.

În 1982, în filmul lui Steven Spielberg, personajul principal este E.T., un extraterestru care încearcă să se întoarcă acasă, pe planeta sa.

Recent, și celebra trupă britanică The Rolling Stones s-a făcut remarcată pe Planeta Roșie. Aceasta a dat numele unei roci de pe Planeta Marte. Piatra care a luat numele veteranilor britanici este de dimensiunile unei mingi de golf și a fost prima rocă lovită de un picior al robotului NASA care a ajuns anul trecut pe Marte.

