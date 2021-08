Ida a devenit un uragan de categorie 4 şi se propie ameninţător de statul american Lousiana

După ce au baricadat faţadele magazinelor cu scânduri de lemn şi saci de nisip, locuitorii din New Orleans, cel mai mare oraş din acest stat american, au urmat instrucţiunile autorităţilor locale, evacuând zona sau refugiindu-se în locuinţele lor, în contextul în care specialiştii afirmă că uraganul Ida ar putea să provoace pagube de proporţii catastrofale.

"Uraganul major Ida continuă să crească în intensitate (...) şi este, de acum, un periculos uragan de categorie 4", care ar trebui să atingă coastele Louisianei duminică după-amiază, a anunţat Centrul naţional pentru uragane (NHC) din Statele Unite într-un mesaj publicat pe site-ul său.

Amintirile lăsate de Katrina, care a atins uscatul pe 29 august 2005, în urmă cu exact 16 ani, sunt încă dureroase în Louisiana: peste 1.800 de persoane au murit atunci, iar intemperiile au provocat pagube de zeci de miliarde de dolari, informează Agerpres.

"Încercăm să baricadăm magazinul înainte de sosirea uraganului, pentru ca apa să nu intre în el şi ca anumiţi oameni să nu încerce să îl spargă", a declarat, sâmbătă, Austin Suriano. Tânărul localnic şi fratele lui de 16 ani îl ajutau pe tatăl lor să amplaseze plăci din lemn pe faţada acestui magazin familial specializat în reparaţii de ceasuri, situat în proximitatea unuia dintre marile bulevarde comerciale din New Orleans.

"Toată lumea se teme, pentru că azi este o comemorare a uraganului Katrina şi oamenii nu l-au luat atunci în serios", spune Austin. Tatăl tânărului, Eric Suriano, în vârstă de 60 de ani, nu va uita niciodată uraganul Katrina: "A fost coşmarul vieţii mele".

Preşedintele Joe Biden i-a îndemnat pe localnici să se pregătească pentru sosirea uraganului Ida, printr-o alocuţiune televizată, în care liderul de la Casa Albă a anunţat că a trimis în zonă sute de specialişti în intervenţii de urgenţă şi amenajarea unor centre care distribuie apă, alimente şi generatoare electrice.

"Dacă sunteţi vizaţi de un ordin de evacuare sau dacă puteţi să plecaţi, atunci vă rugăm să plecaţi cât mai repede! Condiţii meteo devastatoare urmează să se producă în zonă", au avertizat reprezentanţii Serviciului meteorologic american (National Weather Service - NSW) într-un mesaj publicat pe Twitter.

Hurricane #Ida will continue to rapidly strengthen and approach the Gulf Coast of Louisiana on Sunday as a major hurricane. Life-threatening impacts are forecasted for portions of the Gulf Coast into the Lower MS River Valley Sunday into Monday. https://t.co/bvYB4eEGuA pic.twitter.com/M9SEX4vx3q