Havana, lovită de o tornadă puternică. Sunt 3 morți și 172 de răniți. FOTO

„Suntem în drum pentru a inspecta locurile afectate de acest fenomen de mare intensitate la Regla. Există pagube considerabile şi, deocamdată, deplângem pierderea celor trei vieţi omeneşti şi estimăm numărul răniţilor la 172", a anunțat președintele cubanez Miguel Diaz-Canel, preşedintele pe Twitter.

Trying to confirm but this pic is circling of the #tornado that may have touched down in #Havana. Also hearing of building #collapses and #injured. #Cuba https://t.co/QNsOJhgvmg