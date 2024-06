Haos în parlamentul Italian. Deputații s-au îmbrâncit și și-au împărțit pumni. Mărul discordiei: o lege controversată

Mărul discordiei a fost un proiect de lege controversat al guvernului italian, de extremă dreaptă, privind creșterea autonomiei autorităților locale.

Tensiunile au escaladat în momentul în care un deputat din partea partidului Mișcarea 5 Stele a încercat să îi înmâneze un steag ministrului afacerilor regionale și autonome.

Lucrurile au degenerat, iar parlamentarul de la care a pornit scandalul a fost scos din sală într-un scaun cu rotile. Proteste au fost și în plenul Senatului italian. Opoziția a blocat dezbaterile din sală privind funcția de premier.

Video captures a brawl break out in Italy's parliament, as 5-Star Movement lawmaker, Leonardo Donno, was attempting to protest proposed reforms that would give certain regions more autonomy. pic.twitter.com/cB2VmPf24H