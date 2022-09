Hackerii au preluat controlul asupra taxiurilor din Rusia și au paralizat traficul

Hackerii au preluat controlul celei mai mari firme de taxi din țară și i-a comandat pe toți șoferii în același loc deodată, relatează Daily Star.

Potrivit rapoartelor Twitter, hackerii au manipulat aplicația Yandex Taxi și au comandat fiecare taxi disponibil în același loc deodată.

Strada, cunoscută sub numele de Kutuzov Prospect din Moscova, a fost blocată ore întregi, deoarece șoferii de taxi nu au putut să iasă din zonă.

Nu se știe exact cine s-a aflat în spatele atacului, dar blocajul a fost provocat în fața unei clădiri din epoca stalinistă, Hotel Ukraine.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i