Grupul rusofon de hackeri LockBit, vizat de poliţii din 11 ţări în Operaţiunea Cronos. Principalul site, închis

Principalul site al acestuia a fost închis, relatează AFP.

„Acest site se află, în prezent, sub controlul forţelor de ordine”, se arată într-un mesaj postat pe pagina principală, în care se precizează că agenţia britanică de luptă împotriva infracţionalităţii organizate NCA a preluat controlul, împreună cu Europol, poliţia federală americană (FBI) şi agenţii din mai multe ţări, inclusiv Unité Nationale Cyber a Jandarmeriei franceze.

#FBI Deputy Director Paul Abbate announced the successful disruption of the LockBit Ransomware Variant alongside our U.K. partners. If LockBit ransomware has victimized you or your organization, visit https://t.co/a2kerpzly4 to learn possible decryption capabilities. pic.twitter.com/iXKsPAEdlF