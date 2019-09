Grave incendii de vegetație în Australia. Zeci de case au fost mistuite

Potrivit oficialilor, vremea începe să se îmbunătăţească, iar numărul focarelor s-a redus.

Autorităţile au intervenit cu avioane speciale pentru stingerea incendiilor în zonele greu accesibile pentru maşinile de pompieri. Cel puţin 50 de case au fost mistuite de foc. Dar, cu toate că flăcările au înghiţit o zonă foarte populată, nu s-a înregistrat nicio victimă.

Jackie Trad, Premierul statului Queensland: "Faptul că am avut o furtună de foc atât de puternică într-o regiune atât de populată din apropierea Coastei Însorite şi nu am avut niciun deces, nicio persoană dispărută, o casă distrusă şi o alta afectată nu este decât un miracol."

Inside the fire zone on the Sunshine Coast. Peregian Beach residents have been ordered to leave immediately. ???? Stephen Malligan @10NewsFirstQLD pic.twitter.com/3L9tl1jvC6