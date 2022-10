Giorgia Meloni, învestită premier în Italia. Felicitări primite de la Uniunea Europeană

"Felicitări Giorgia Meloni pentru numirea ei în funcţia de prim-ministru, prima femeie care a ocupat această funcţie”, a scris pe Twitter preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit News.ro.

"Contez pe o cooperare constructivă cu noul guvern, în faţa provocărilor pe care le avem împreună”.

Congratulations to @GiorgiaMeloni on her appointment as Italian Prime Minister, the first woman to hold the post.

I count on and look forward to constructive cooperation with the new government on the challenges we face together.