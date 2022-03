Gimnastul rus care a purtat simbolul Z la Cupa Mondială: Am vrut doar să arăt de unde sunt, atâta tot

StirilePROTV

Gimnastul Ivan Kuliak este cercetat disciplinar de Federaţia Internaţională de Gimnastică, după ce a purtat pe tricou un simbol folosit de Rusia în războiul din Ucraina, în timp ce a urcat pe podium lângă un rival ucrainean, la Cupa Mondială din Qatar.

El se apără spunând că doar a vrut să arate de unde este şi susţine că gimnaştii ucraineni l-au provocat, informează lequipe.fr, conform News.ro.

"Ni s-a spus să ne acoperim steagul, ceea ce am făcut. Deja interziseseră tot ce era posibil. Am vrut doar să arăt de unde sunt, atâta tot. Nu mi-a fost niciodată frică de consecinţe şi nu vreau să fac rău nimănui. Acest semn Z înseamnă "pentru victorie" (za pobiedy), "pentru pace". Sportivii ucraineni s-au purtat urât cu noi... Trebuia să vedeţi ca să credeţi", a scris el pe Telegram.

"Gimnaştii ucraineni au început toată această mişcare politică. Tocmai ca răspuns la acest comportament am apărut cu această insignă pe piept. Au fost înfăşuraţi în steagul lor, strigând „Glorie Ucrainei” pe podium. Conform regulamentului competiţiei, nu este permis, dar nimeni nu le-a spus nimic. De asemenea, au cerut să fim excluşi, deşi nu am spus şi nu am făcut nimic nimănui", a precizat sportivul.

Provocarea tânărului, care de atunci a primit sprijinul lui Vassili Titov, preşedintele Federaţiei Ruse, a avut cu atât mai mult ecou cu cât a câştigat medalia de bronz în finala la paralele, în timp ce victoria i-a revenit ucraineanului Ilia Kovtun.Kazahul Milad Karimi, logodit cu gimnasta ucraineană Diana Varinska şi care s-a antrenat mulţi ani la Kiev, a câştigat argintul.

Cu o zi înainte, ucraineanca Daniela Batrona refuzase să împartă podiumul la paralele, unde a terminat pe locul 3, după rusoaicele Viktoria Listounova şi Maria Minaeva. Ea şi-a primit medalia separat, înfăşurată în drapelul galben şi albastru.

Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) a anunţat că a deschis proceduri disciplinare împotriva lui Kuliak pentru "comportamentul său şocant" la Cupa Mondială pe aparate de la Doha.

După ce a câştigat, sâmbătă, bronzul în finala de la paralele, Kuliak şi-a lipit litera "Z" pe piept şi a urcat pe podium alături de câştigătorul medaliei de aur, Illia Kovtun din Ucraina.

Le Russe Ivan Kuliak portait la lettre Z sur sa poitrine lors de la Coupe du ???? de gymnastique artistique à Doha. Le Z étant un symbole de soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Kuliak a remporté le bronze là où l’???????? Kovtun Illia a remporté l'or. pic.twitter.com/IvtLOMbiwL — Kunta van den Kinté (@denkinte_2) March 7, 2022

Kuliak, în vârstă de 20 de ani, a efectuat, anul trecut, stagiul militar în armata rusă.

Litera Z a devenit un simbol odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia şi poate fi văzută imprimată pe tancurile şi vehiculele militare ruseşti, fiind folosită şi în scopuri de propagandă de politicienii şi susţinătorii atacului Kremlinului în ţara vecină.

Weekend-ul trecut, a fost ultima oportunitate pentru gimanştii din Rusia şi Belarus de a concura la nivel internaţional, după ce ţările lor au fost sancţionate de FIG ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia.

De luni, sportivii, oficialii şi arbitrii ruşi şi belaruşi nu mai au voie să participe la competiţiile organizate sub egida FIG.