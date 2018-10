Gestul unui eurodeputat italian, după decizia CE de a respinge proiectul de buget al Italiei

Angelo Ciocca, reprezentat al Ligii Nordului, şi-a scos un pantof şi l-a apăsat pe hârtiile cu notele comisarului european pentru economie şi finanţe Pierre Moscovici.

Acesta tocmai făcuse declaraţii despre decizia fără precedent a Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei, din cauza încălcării flagrante a ţintei europene privind deficitul.

Vicepremierul italian Matteo Salvini, lider al Ligii Nordului, s-a delimitat de demersul lui Ciocca.

"Nu schimbăm Europa prin provocări", a declarat Salvini.

La rândul său, Moscovici a denunţat un gest grotesc: "La început zâmbim şi banalizăm pentru că este ridicol, apoi ne obişnuim cu o violenţă simbolică surdă, iar într-o zi ne trezim cu fascismul. Să rămânem vigilenţi! Democraţia este o comoară fragilă", a scris el pe Twitter.

???????? An Italian MEP went up to the European Commissioner for finance, slammed his shoe ???? on his notes and shouted “#Italy deserves respect!” pic.twitter.com/31WGltEJX3