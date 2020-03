Gest emoționant într-un spital din Spania. Cum a fost anunțat un tânăr că tatăl său respiră singur

Una dintre asistentele de la Hospital del Mar, din Barcelona, l-a surprins pe fiul unui pacient, care se afla internat în stare gravă din cauza infectării cu Covid-19.

Aceasta a efectuat un apel video ca să îi ofere vestea. ”Uite, respiră fără mașină!”, a exclamat asistenta de lângă pacientul care nu avea putere să vorbească singur.

Scena a fost filmată de un alt pacient, internat în același salon.”Ce frumos!”, a exclamat acesta.

Clipul a fost publicat chiar pe contul de twitter al spitalului.

Moments com aquests ens emocionen. La Susana, #infermera de la planta d'hospitalització 40, connecta per #videotrucada a un dels nostres pacients amb la seva família ????. Gràcies a totes i a tots per la vostra gran tasca i humanitat. Ajudeu-los, practiqueu el #JoEmQuedoACasa pic.twitter.com/ERXzwYyUYp