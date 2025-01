Ger cumplit și ninsori abundente în SUA. Guvernatorii din Kentucky şi Virginia au declarat stare de urgenţă

Guvernatorii din Kentucky şi Virginia au declarat stare de urgenţă înaintea acestei furtuni de iarnă, relatează Reuters.

„Furtuna încă prinde contur”, a declarat sâmbătă seara meteorologul Rich Bann de la Centrul de predicţie meteo al NWS.

„Dar această furtună prezintă pericole multiple, de la ninsori abundente în câmpii la condiţii de gheaţă care acoperă drumurile mai la sud”.

El a adăugat că mai mult de 60 de milioane de persoane din Statele Unite au fost afectate de avertizări de vreme severă în acest weekend.

Potrivit lui Rich Bann, sudul Missouri, Kentucky şi Tennessee vor fi afectate de ploaie îngheţată şi gheaţă duminică, ceea ce va face drumurile periculoase şi va duce la căderea liniilor electrice. „Va fi aproape imposibil de condus în unele zone”, a spus el.

Aeroportul Internaţional Kansas City din Missouri s-a închis temporar sâmbătă după-amiază din cauza acumulării rapide de gheaţă, au declarat autorităţile locale.

