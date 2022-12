General australian în rezervă: Ucraina are acum capacitatea de a lovi Moscova

Când dronele ucrainene au lovit o baze unde erau bombardiere ale forțelor aeriene ruse, aflate la sute de kilometri de graniță, acestea nu au provocat doar daune semnificative, ci au transmis un mesaj Kremlinului: Ucraina are acum mijloacele tehnologice pentru a lovi Moscova.

„Ucraina are acum capacitatea de a lovi ținte aflate la distanțe foarte mari. Baza aeriană Engles se află la 700 de km de Ucraina. Baza Diaghilevo se află la aproximativ 600 de km de Ucraina. Prin comparație, Moscova se află la aproximativ 640 de km de orașul ucrainean Harkov. Asta nu înseamnă că Ucraina va ataca Moscova. Dar va provoca câteva nopți nedormite în capitală”, a scris Mick Ryan.

Generalul australian mai spune că Ucraina adoptă acum măsuri active pentru a reduce și a preveni loviturile rusești cu rachete asupra cetățenilor săi și a infrastructurii sale civile, după atacul brutal care a lăsat cea mai mare parte a țării în beznă și frig. Prin urmare, atacurile asupra bazelor din Rusia reprezintă un pas logic pe care Ucraina trebuia să îl facă, a mai spus el.

„Nu este, așa cum spun unii, o escaladare. Dar este o măsură politică și militară necesară pentru Ucraina să limiteze daunele umanitare ale atacurilor brutale cu drone și rachete ale Rusiei”, mai spune Ryan.

Principalul motiv pentru care ucrainenii ar putea să nu atace Moscova este că ar pune în pericol populația civilă, scrie Forbes.

Kievul nu a revendicat atacul asupra bazelor din Rusia, dar experţi occidentali chestionaţi de AFP privilegiau teza utilizării unor drone de recunoaştere de fabricaţie sovietică, datând din anii '70, conform Agerpres.

Two TU-95 planes supposedly damaged after a reported drone attack on an air base in Russian Engels, Saratov region.

Engels airbase is one of the take-off sites for Russian planes that launch rockets on Ukraine. pic.twitter.com/ArQ9rZVRmw